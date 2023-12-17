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هويلوند يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

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مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن - دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن -

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ، عن تشكيل فريقه لمواجهة ، المقرر لها اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب «آنفيلد»، معقل الريدز.

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ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وفي رصيده 27 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل الريدز صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: دالوت – إيفانز – فاران – لوك شاو.

الوسط: ماينو – ماكتومناي – أمرابط.

الهجوم: أنتوني – هويلوند – جارناتشو.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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