صحيفة سعودية تكشف موقف الأهلي من إصابة ثنائي الفريق قبل مواجهة فلومينينسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يسعى الجهاز الطبي للنادي الأهلي جاهدا من أجل تجهيز الثنائي، محمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو، لمباراة فلومينينسي المقبلة، ضمن مواجهات الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية. وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية.

وتعرض الثنائي للإصابة بشد عضلي، بعد المشاركة في مباراة الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، يوم الجمعة الماضي، على ملعب الجوهرة.

وكشفت مصادر للصحيفة، إن المدرب السويسري مارسيل كولر، قرر تجهزي طاهر محمد طاهر لخوض مباراة فلومينينسي "كأساسي"، في حال عدم لحاق كهربا بالمباراة.

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