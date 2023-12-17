مارسيلو قبل مواجهة الأهلي: نحترم خصومنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث البرازيلي مارسيلو لاعب فلومينينسي، عن فوزه بكأس العالم مع ريال مدريد أربع مرات، وما هي حظوظ فريقه في الفوز بمونديال الأندية 2023 المقام في السعودية.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قال مارسيلو: "كل بطولة من بطولات كأس العالم للأندية فزت بها مع ريال مدريد كان لها طعم مختلف، حيث أتيحت لي الفرصة للمشاركة في أربع نسخ والفوز بها جميعًا، والآن سيكون للفوز طعم خاص لأنني أشارك في كأس العالم للأندية مع فريق طفولتي".

وعن إمكانية فوزه باللقب الخامس في السعودية، أضاف: "حسنًا، احترامًا لخصومنا، لا أتحدث عن هذا مطلقًا قبل أي منافسة، ولدينا ما يلزم من المقومات للمنافسة في كأس العالم للأندية، لكننا نعلم أن هناك فرقًا أخرى ترغب في الفوز، لذلك لا أستطيع أن أخبرك ما إذا كنا سنفوز أم لا لأننا لم نبدأ مشوارنا في كأس العالم للأندية بعد، لكن لدينا كل نقاط القوة".

وعند سؤاله عن فريق مانشستر سيتي، واصل: "مانشستر في الوقت الحالي، أحد أفضل الفرق في العالم، ولديهم العديد من اللاعبين المميزين، ومدرب رائع، وليس هذا العام فقط، بل لعدة سنوات كانوا يقدمون أداءً جيدًا حقًا في الدوري ودوري أبطال أوروبا، الفريق الذي فاز بدوري أبطال أوروبا سيكون دائمًا هو المرشح الأوفر حظًا".

جدير بالذكر، انضم مارسيلو إلى فريق فلومينينسي البرازيلي في موسم 2022/23 قادما من أولمبياكوس، في صفقة انتقال حر.

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