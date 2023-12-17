"من أليسون إلى صلاح".. ليفربول يستعرض هدف المصري في مرمى اليونايتد قبل مواجهة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استعرض ليفربول هدف المصري محمد صلاح في مرمى مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0 في موسم 2019/20، وكان الهدف من صناعة حارس المرمى أليسون بيكر.

ونشر ليفربول عبر الصفحة الرسمية للنادي على منصة "X" تويتر سابقا، فيديو للهدف وعلق: "من أليسون إلى صلاح، الجميع يعرفون ما حدث بعد ذلك".

جدير بالذكر، يواجه الريدز منافسه اليونايتد، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على ملعب أنفيلد.

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