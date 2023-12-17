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"من أليسون إلى صلاح".. ليفربول يستعرض هدف المصري في مرمى اليونايتد قبل مواجهة اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استعرض هدف المصري محمد صلاح في مرمى مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0 في موسم 2019/20، وكان الهدف من صناعة حارس المرمى أليسون بيكر.

ونشر ليفربول عبر الصفحة الرسمية للنادي على منصة "X" تويتر سابقا، فيديو للهدف وعلق: "من أليسون إلى صلاح، الجميع يعرفون ما حدث بعد ذلك".

جدير بالذكر، يواجه الريدز منافسه اليونايتد، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على ملعب أنفيلد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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