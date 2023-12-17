قبل مواجهة فلومينينسي.. فيفا يهدد الأهلي بالعقوبات بعد طلبه

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقت بعثة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية بالمملكة العربية السعودية خطابًا من «فيفا» اليوم الأحد يؤكد فيه رفضه ارتداء لاعبي الأهلي قميصًا يحمل الرقم «72» أثناء فترة الإحماء.

ويستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، غدا الإثنين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تخطى اتحاد جدة في الدور ربع النهائي من البطولة.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في خطابه إن ارتداء لاعبي الأهلي قميص الإحماء المشار إليه قبل المباراة السابقة للأهلي أمام اتحاد جدة يخالف لوائحه التي تمنع أي شعارات دينية أو سياسية أو شخصية لأي سبب من الأسباب.

وقامت بعثة الأهلي بالرد على "فيفا" بخطاب أوضحت فيه حيثيات ارتداء لاعبي الأهلي قميص الإحماء رقم 72، لكن الاتحاد الدولي أكد أن فريق الأهلي سوف يتعرض لعقوبات حال مخالفته لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.