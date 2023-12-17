بالأسماء... الزمالك يفقد 7 لاعبين في رحلة أنجولا لمواجهة ساجرادا



محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يغيب 7 لاعبين عن السفر مع الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى أنجولا، استعدادا لمواجهة ساجرادا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتوجهت بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى أنجولا، منذ قليل، استعدادا لمواجهة ساجرادا، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويفقد الفريق الأبيض جهود سبعة لاعبين لأسباب مختلفة وهم الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمود الونش لعدم الجاهزية.

بينما يغيب مصطفى شلبي للإصابة ومحمود علاء ومحمد حسام بيسو لأسباب فنية.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك يحتل صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، بعدما حقق الفوز في الثلاث مباريات الأولى على أبو سليم الليبي وساجرادا الأنجولي وسوار الغيني.