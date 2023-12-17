محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد في تمام الساعة الـ6.30 مساء، على ملعب أنفيلد.

ويبدأ مدرب ليفربول "كلوب" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، كوناتي، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، إيندو، جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، دياز، نونيز.

يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن نظيره مانشستر يونايتد.

تشكيل فريق مانشستر يونايتد

وعلى الجانب الآخر، ويبدأ مدرب مانشستر يونايتد "تين هاج" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، فاران ، إيفانز، لوك شاو.

خط الوسط: ماكتومناي، أمرابط، ماينو.

خط الهجوم: أنتوني، هويلاند، جارناتشو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 27 نقطة.

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