"فريق قوي".. فيليبي ميلو يتحدث عن مواجهة الأهلي للمرة الثانية في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث فيليبي ميلو مدافع فريق فلومينينسي البرازيلي، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مواجهة الأهلي مرة أخرى ومدى صعوبة المباراة.

وقال ميلو: "عندما جئت إلى هنا مع بالميراس، فاز علينا الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث، وكان ذلك أثناء جائحة كورونا ولم يكن لدينا الكثير من الوقت من أجل الراحة، والتعود على فارق التوقيت، لكنهم فريق قوي، ومدربون جيدًا، ونحن نستعد لهم قدر الإمكان وعلينا جميعًا أن نكون في أفضل حالاتنا من أجل التأهل".

جدير بالذكر، يلاقي فلومينينسي البرازيلي نظيره الأهلي، غدا الإثنين، ضمن مباريات الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

إقرأ أيضًا..

"تفوق الأحمر".. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

بعثة مانشستر سيتي تصل جدة للمشاركة في كأس العالم للأندية

"بعد الأزمة القلبية".. لوتون تاون يعلن استقرار حالة توم لوكير