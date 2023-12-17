بعد واقعة الطرد.. فيفا ينهي مشوار موديست مع الأهلي في مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا بإيقاف المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراتين، وذلك بعد طرده أمام اتحاد جدة السعودي فى المباراة التى جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 والتى فاز فيها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان موديست قد تعرض للطرد المُباشر فى الدقيقة 90 من المباراة بعد تدخله بـ"الكوع" في وجه أحمد حجازي، مدافع الفريق السعودي.

ووفقا لوسائل إعلامية، فقد قدم مراقب المباراة تقريره للفيفا بشأن الواقعة، ليُقرر الاتحاد الدولي إيقاف موديست مباراتين، فضلاً عن توقيع غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف فرنك.

وبهذا القرار، سيغيب موديست عن الأهلي خلال مباراتي الفريق القادمتين بمونديال الأندية، الأولى غداً الأثنين أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والثانية ستكون في النهائي أو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

يشار إلى أن الأهلي سيواجه فريق فلومينينسي البرازيلي غدا الإثنين على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.