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أنتوني يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول ومرابط في الوسط

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل  الفريق لمواجهة ، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وتقرر انطلاق مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد في السادسة والنصف من مساء الليلة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: فاران، دالوت، إيفانز، لوك شاو.

الوسط: مرابط، مكتوميناى، كوبي ماينو.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، أنتونى، أليخاندرو جارناتشو.

ويواجه تين هاج انتقادات عنيفة وقوية بعد النتائج المتذبذبة خلال الفترة الماضية، حيث يعاني اليونايتد من تراجع على مستوى الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية.

يذكر أن ليفربول يأتي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مؤقت برصيد 37 نقطة، فيما يحل مانشستر يونايتد في المركز الثامن بـ27 نقطة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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