وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الكاراتيه تنظيم واستضافة البطولات الدولية الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية..

الأحد 17/ديسمبر/2023 - 05:55 م 12/17/2023 5:55:33 PM

استقبل اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وعصام عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد، و خالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة .

تم خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة بتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية الكبرى في الكاراتيه، وأبرزها بطولة العالم للكبار التي تستضيفها مصر 2025 بمشاركة 100 دولة و 2000 لاعب ، بالإضافة إلى بطولة البحر المتوسط و بطولة الدوري العالمي البريميرليج 2024 و 2025 وبطولة شمال إفريقيا.

بالإضافة إلى الإطلاع على تصور الاتحاد بشأن الخطط المستقبلية الانشائية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتدعيم المنتخبات الوطنية للكاراتيه.

أكد وزير الشباب والرياضة علي توفير كل الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لنجاح برامج الاتحاد المصري للكاراتيه بما يضمن استمرارية الريادة المصرية للعبة لكافة المحافل الدولية .

كما ناقش صبحي الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتطوير رياضة الكاراتيه في مصر وتعزيز مكانتها العالمية، وسنعمل على توفير الدعم اللازم للاعبين المصريين وتهيئة البيئة الملائمة لتطوير مواهبهم وتحقيق نتائج مشرفة في المنافسات الدولية.