المنتخب المصري يسيطر على منصة التتويج ببطولة فرنسا المفتوحة للخماسي الحديث

ياسر رشاد - القاهرة - حقق مهند شعبان الميدالية الذهبية بينما توج أحمد الجندي بالميدالية الفضية في منافسات فردي الرجال وتوجت اميرة قنديل ببرونزية منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا الدولية المفتوحة المقامة بباريس خلال الفترة من 10 حتى ١٨ ديسمبر 2023.

وجاء مهند شعبان في المركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن حقق 1573 نقطة بينما حقق احمد الجندي الميدالية الفضية برصيد 1541 نقطة وجاء الفرنسي بابستيست موريسيا برصيد 1535 نقطة في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

واحتل محمد الجندي المركز الرابع برصيد 1532 نقطة واحتل إسلام حامد المركز السابع برصيد 1522 نقطة.

وحققت أميرة قنديل المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات فردي السيدات محققة ١٤٢٣ نقطة .

وحضر توزيع الجوائز السفير علاء زكريا سفير جمهورية مصر العربية فى باريس ، واللاعب كرم جابر بطل العالم فى المصارعة وصاحب ذهبية اولمبياد اثينا والذي كان يقيم بمعسكر خارجي فى نفس مكان اقامة البطولة بباريس وحضر لمؤازرة المنتخب المصري للخماسي الحديث.



تشكيل بعثة منتخب مصر للخماسي الحديث



ويرأس بعثة المنتخب علي عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد ويرافقه ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة ومحمود سالم إداري البعثة المدير الإداري للاتحاد.

وتضم البعثة عبد الرحمن عيسى المدير الفني للياقة البدنية الخاص باللاعب أحمد الجندي والمديرين الفنيين للسلاح محمد الصباحي وديفيد عبد الملاك وعبد الرحمن عادل وهشام سليمان مدرب الجري وإبراهيم سكر مدرب الرماية ومحسن حسني أخصائي العلاج الطبيعي وياسر عصر المدير الفني للقروسية.

وتضم البعثة اللاعبين أحمد الجندي وإسلام حامد ومحمد الجندي ومهند شعبان واللاعبات هايدي عادل وأميرة قنديل وملك إسماعيل.