حارس سويسري يُشيد بـ الأهلي في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - قدم حارس المرمى السويسري السابق وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي باسكال تسوبوربولر، إشادة كبيرة بالمستوي الذي ظهر عليه لاعبي الأهلي أمام اتحاد جدة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي لُعبت الجمعة الماضية.

تصريحات باسكال

تحدث باسكال في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي الرسمي "فيفا"، حيث قال: "بالتأكيد كانت مواجهة الأهلي واتحاد جدة قوية للغاية، فالكل يعرف قوة الدوري السعودي وكيف تطور مع جلب العديد من النجوم".

وتابع: "الاتحاد يمتلك فريق مميز مع كريم بنزيما، لقد كان أمرًا مميزًا أن أشاهد تلك المباراة والحماس الذي كان يمتلكه الجميع".

وأكمل: "الأهلي فريق ضخم، كما أن لديه جمهور كبير، كنت تستطيع أن تشعر بذلك قبل المباراة، أظن أن المدرب مارسيل كولر وهارالد جيمبرلي نجحوا في إعداد اللاعبين بشكل جيد للغاية في هذه المباراة".

وأردف: " هذه المباراة أعتقد أنها كانت تحت عنوان الجماعية ضد الأفراد بالنسبة لي، فقد فازت الجماعية من جانب الأهلي، حيث لعبوا بشكل رائع وكانوا متماسكين للغاية في الوسط، وعندما أتيحت لهم الفرصة سجلوا أهدافًا ببراعة".

واستطرد: "الأهلي كان مستعدًا أكثر من اتحاد جدة، حيث لم يمنحوا لاعبي اتحاد جدة أي مساحات بين الخطوط، فلم ينجح بنزيما في الحصول على أي فرصة".

وأضاف: "مدافعوا الأهلي كانوا مميزين، بجانب مروان عطية الذي كان سببًا في الفوز، ولا يمكن أبدًا أن ننسى محمد الشناوي، أعجبني الأهلي للغاية".