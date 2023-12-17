قبل مواجهة صن داونز.. بيراميدز يعلن غياب الشناوي لمدة شهر

تلقى الجهاز الفني لنادي بيراميدز صدمة مدوية قبل المواجهة المرتقبة أمام صن دوانز ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

تعرض أحمد الشناوي للإصابة خلال تدريبات الفريق أمس استعداداً لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز تفاصيل إصابة أحمد الشناوي حارس المرمى الأساسي في الفريق.

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وأوضح المنيري أن أحمد الشناوي يعاني من إصابة بكسر في الضلوع سيغيب على آثرها لمدة شهر.

ومن المقرر أن يلتقي بيرامديز مع صن داونز يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب 30 يونيو.

ويعتلي بيراميدز صدارة المجموعة بـ دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل فريق بيراميدز المجموعة بنفس عدد النقاط.