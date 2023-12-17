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الاتحاد السعودي ينافس مانشستر يونايتد على ضم نجم ريال مدريد

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ريال مدريد - غرناطة

- غرناطة

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد ينافس الاتحاد السعودي في ضم دافيد ألابا مدافع ريال مدريد المخضرم خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع ألابا مدافع ريال مدريد.

ويمكن أن يصبح ألابا حراً في عام 2024 مع حرص الاتحاد السعودي أيضاً على التعاقد مع اللاعب والاستفادة من خدماته.

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ولا يعد مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي يهتم بضم اللاعب حيث يستهدف يوفنتوس أيضاً التعاقد مع ألابا.

وبحسب ما ورد من تقارير صحفية فإن ألابا لا يريد مغادرة أوروبا.

وقد يكون ريال مدريد مهتماً ببيع إيدير ميليتاو صاحب ال25 عاماً إلى جانب ألابا أيضاً.

وتبلغ القيمة التسويقية لمدافع ريال مدريد صاحب ال31 عاماً 60 مليون يورو.

وكان ديفيد ألابا قد ساهم في حصول ريال مدريد على لقب في النسخة الماضية على حساب بهدف نظيف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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