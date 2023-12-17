تفوق على كبار العالم.. الهلال السعودي ينفرد برقم قياسي في 2023

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في تحقيق رقم قياسي في عام 2023، متفوقًا بذلك على أندية العالم.

واستطاع الهلال السعودي أن يكون هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن في الموسم الحالي 2023-2024، بجانب ليفركوزن الألماني.

الهلال السعودي لم يخسر في 26 مباراة خاضها خلال الموسم الحالي، بينما لم يتلق ليفركوزن الألماني أي هزيمة في 23 مباراة.

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وعلى المستوى المحلي، فإن الهلال بعد نهاية الدور الأول في الدوري السعودي، أصبح أول نادي في تاريخ دوري المحترفين يحقق 47 نقطة خلال الدور الأول فقط.

كما أن الزعيم أصبح أول نادي في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل 50 هدف خلال الدور الأول، وصناعة 78 فرصة كبيرة.

وحقق الهلال أطول سلسلة انتصارات في تاريخ دوري المحترفين خلال الدور الأول 10 انتصارات متتالية، وخرج بدون أي خسارة حيث فاز في 15 مباراة من أصل 17 مباراة.