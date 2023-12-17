رامي ربيعة يتحدى فلومينينسي: شخصية الاهلي ستصنع الفارق

تحدى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، فلومينينسي البرازيلي في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وأوضح ربيعة في تصريحات إعلامية، أن مواجهة الغد أمام الفريق البرازيلي ستكون قوية للغاية، كما أنه شكر فريقه على المجهود الذي تم بذله في لقاء الاتحاد.

وتابع: “حظوظنا ليست جيدة أمام الفرق البرازيلية، ولكن سنحاول تقديم كل ما لدينا وسنبذل قصارى جهدنا وسنقرأ المنافس جيدًا ونلعب بشكل يليق باسم النادي الاهلي”.

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وأضاف :”لدينا رغبة قوية في الحصول على ميدالية أفضل من المركز الثالث، وهو ما تأكد في المباراة الأولى، من أجل أن يسعد لاعبي وجماهير الاهلي”.

وتقدم ربيعة بالشكر إلى جماهير النادي الاهلي بعد أن منحت الدافع على أكمل وجه للفريق، مؤكدًا أنه جمهور يشرف، ووعدهم بأن القادم سيكون أفضل ونسعى لإسعادهم.

ويواجه الاهلي نظيره فلومنينسي البرازيلي، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، غدًا الإثنين.