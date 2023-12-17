يوفنتوس يفتح الباب أمام رحيل نجمه في يناير

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي، لبيع دوسان فلاهوفيتش في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2024، من أجل تمويل صفقاته الجديدة.

وبحسب صحيفة «كورييري ديلو سبورت»، يدرس البيانكونيري بيع المهاجم الصربي من أجل تمويل صفقة فيكتور بونيفاس لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني.

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تعرض المهاجم الصربي البالغ من العمر 23 عامًا للانتقادات في الأشهر الأخيرة، حيث يأمل جمهور يوفنتوس في تقديمه مستوى يناسب سعره البالغ 80 مليون يورو.

ويتطلع يوفنتوس أيضًا إلى التفاوض على عقد جديد مع فلاهوفيتش، الذي سيرتفع راتبه إلى 12 مليون يورو في الموسم الواحد في يوليو، وكان النادي يأمل في توزيع أجره على صفقة أطول، لكن المحادثات لم تسفر عن نتيجة.

لذلك سيحاول مدير يوفنتوس كريستيانو جيونتولي العثور على عرض مالي مناسب لبيع فلاهوفيتش في يناير المقبل، وربما بيع المهاجم الصربي لنادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في حال رحيل المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا، فسيتطلع النادي الإيطالي التحرك لضم بونيفاس لاعب باير ليفركوزن، الذي تألق هذا الموسم الحالي.

وسجل بونيفاس 14 هدفًا وقدم سبع تمريرات حاسمة في 21 مباراة، وتبلغ القيمة السوقية للمهاجم النيجيري حوالي 40 مليون يورو.