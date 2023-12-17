حمدي فتحي يسجل هدفًا رائعًا في مباراة الوكرة ضد الدحيل بـ الدوري القطري.. فيديو

أحرز الدولي المصري حمدي فتحي، المحترف ضمن صفوف فريق الوكرة، هدفًا رائعًا في شباك الدحيل، ضمن منافسات بطولة الدوري القطري لموسم 2023-2024.

ونجح حمدي فتحي، في قيادة فريق الوكرة للفوز على الدحيل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري القطري.

وحل فريق الوكرة ضيفًا على حساب نظيره الدحيل، على ملعب لخويا الرياضي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري القطري.

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وصنع حمدي فتحي الهدف الأول لصالح الوكرة في الدقيقة 27 الذي أحرز جيلسون، فيما سجل الدولي المصري الهدف الثالث في الدقيقة 77، من تسديدة أرضية رائعة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الوكرة إلى 24 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري القطري، حصدهم من 7 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة، فيما يقع الدحيل في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.