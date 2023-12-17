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أرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي بعد الفوز على برايتون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة أرسنال وبرايتون، التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الممتاز، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر.

وفاز فريق أرسنال على نظيره برايتون بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب طريق الإمارات.

سجل هدف أرسنال الأول، جابرييل خيسوس في الدقيقة 53 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف أرسنال الثاني، كاي هافرتز في الدقيقة 87 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده لـ 39 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل برايتون المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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