أستون فيلا يقلب تأخره بهدف للفوز على برينتفورد بثنائية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة أستون فيلا وبرينتفورد، التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر.

وفاز فريق أستون فيلا على نظيره برينتفورد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب جيتش كوميونيتي.

سجل هدف برينتفورد، لويس بوتير في الدقيقة 45 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف أستون فيلا الأول، ألكس مورينو في الدقيقة 77 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف أستون فيلا الثاني، أولي واتكينز في الدقيقة 85 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع الفيلا رصيده لـ 38 نقطة في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل برينتفورد المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

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