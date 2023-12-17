شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح النسخة الثانية لبطولة شمال أفريقيا للمدارس بحضور جمال علام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت اليوم الأحد بطولة شمال أفريقيا للمدارس التى تستضيفها مصر، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأشرف البجرمي نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومحمود الهمامي المدير التنفيذى باتحاد شمال أفريقيا وجيرسون مسئول المدارس بالكاف.

تقام البطولة فى الفترة من 17 حتى 19 ديسمبر الجارى، بمشاركة 6 فرياق من مصر، المغرب وليبيا (بواقع 3 فرق من الأولاد والفتيات) ضمن الفئة العمرية أقل من 15 سنة.

كما تقام البطولة بنظام دوري مصغر من ثلاث جولات، حيث سيخوض كل فريق مباراتين، على أن يصعد في ختام المسابقة المتصدر في الصنفين (الأولاد والفتيات) إلى المرحلة النهائية للبطولة الإفريقية للمدارس، المقررة خلال شهر ابريل 2024.

وينظم الاتحاد المصري لكرة القدم النسخة الثانية علي التوالي لكأس شمال أفريقيا للمدارس، حيث قام مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام بتشكيل اللجنة المنظمة للبطولة واختيار حاتم سرور مديرا للبطولة، التى تعد إحدى البطولات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمدارس، المؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للمدارس.