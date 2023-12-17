شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة صن داونز.. إصابة شناوي بيراميدز بكسر فى الضلع وغيابه 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وغيابه عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع.

وأكد الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الشناوي تعرض لإصابة فى الضلوع خلال التدريب الذى أقيم بالأمس باستاد الدفاع الجوي، فى إطار تحضيرات الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي فى إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الطبيب أن الحارس خضع لأشعة على الفور فى أحدى المستشفيات وأكدت إصابة الشناوي بكسر فى الضلع الأيسر، وبالتالى حاجته للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

يذكر أن بيراميدز يستعد لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي فى رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.