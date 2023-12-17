شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلي يدعم اللاعبين فى المران الأخير قبل مواجهة فلومينينسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من جماهير الأهلي الموجودة فى السعودية على حضور المران الأخير للفريق الأحمر قبل مباراته أمام فلومينينسي البرازيلي غدا الاثنين فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وحثهم على تخطي بطل أمريكا اللاتينية والصعود إلى المباراة النهائية.

وطالبت الجماهير لاعبي الأهلي بضروزرة بذل أقصى ما لديهم للفوز على فلومينينسي والتأهل على نهائي مونديال الأندية وصناعة مجد جديد.

فيما حرص خالد مرتجي، رئيس بعثة الأهلي فى كأس العالم للأندية، على الاجتماع مع جماهير الأهلي التى حضرت المران، وطالبهم بضرورة التحلي بالروح الرياضية خلال تشجع فريقهم، وعدم الخروج عن النص، وتقديم صورة مشرفة للجماهير المصرية في الملاعب السعودية.

من جهته تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن موقف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بعد طرده فى مباراة فريقه الماضية أمام اتحاد جدة بكأس العالم للأندية، مؤكدا أن مستقبل موديست انتهى فى كأس العالم للأندية، ولكن لم ينته مع الأهلي.

وعن حقيق إصابة محمود كهربا، قال كولر خلال المؤتمر الصحفي، "كهربا ليس مصابا وكل ما يقال عن تعرضه للإصابة شائعات، مشيرا إلى أن ضيق الوقت أزمة علينا التعامل معها".

وأوضح مدرب الأهلى أن ارتفاع معدل أعمار فريق فلومينينسي ليس عيباً، بل هى ميزة لما يمتلكه هؤلاء اللاعبون من خبرات، مشدداً على أن فريقه يحترم الفريق البرازيلي ونستهدف بالتأكيد تحقيق أفضل نتيجة ممكنة فى النسخة الأخيرة من المونديال بشكله الحالى، ولكن علينا التركيز على مباراة الغد.

وأضاف كولر، "الثلاثي الحاصل على إنذارات عليه أن يكون حذراً، ولكن ليس بطريقة مبالغ فيها، للحفاظ على استمرارهم فى البطولة".



جمهور الاهلي بالسعودية (1)



جمهور الأهلي بالسعودية (2)



جمهور الاهلي بالسعودية (3)



جمهور الاهلي بالسعودية (4)