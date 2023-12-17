شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية عن مواجهة فلومينينسي: فرصة للتاريخ ولن نتركها تضيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مروان عطية، لاعب وسط الأهلي ،عن أمنيته أن يكون والده متواجدا خلال مشاركته برفقة فريقه في كأس العالم للأندية، والحصول على جائزة أفضل لاعب فى المباراة الماضية أمام اتحاد جدة، مشيرا إلى أن وفاة والده أثرت فيه بشكل كبير لأنه أول داعم له فى حياته، خاصة أن والدته متوفية منذ فترة.

وقال مروان فى تصريحات للصفحة الرسمية للأهلي، "لا يوجد فى الكرة تقدم وتأخر، وفلومينينسي فريق كبير والبرازيليون معروفون لديهم كرة جميلة ومهارات عالية، ونستعد للمباراة بعد غلق صفحة اتحاد جدة، ونفكر في مباراة الغد منذ أول أمس ونتمنى التوفيق يكون حليفنا".

وأضاف، "كانت مباراة كبيرة أمام اتحاد جدة واستطعنا تقديم أداء قوي واسعاد جماهيرنا، وأتمنى أن يكونوا في ظهرنا خلال لقاء الغد وأن نتمكن من اسعادهم، وجميع اللاعبين في ظهر بعضهم سواء من يشارك أو لا يشارك، وكلنا أخوات وعلى قلب رجل لاعب واحد، ونتمنى التوفيق لنا غدا".

وشدد على أن "تذبذب نتائج الأهلي الفترة الماضية من أظهرت أن الشكل ليس جيدا، ولكن الأهلي يظهر فى المواقف الصعبة، واستطعنا أن نظهر للعالم كله أننا فريق كبير، ومباراة الغد صعبة ومع فريق كبير وبالتأكيد هم استعدوا بشكل جيد وقاموا بدراستنا، وهذه فرصة للتاريخ ولن نتركها تضيع بسهولة، وهدفنا إسعاد جماهيرنا غدا".