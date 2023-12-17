شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: لدينا رغبة فى تحقيق مركز أفضل من الثالث بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رامي ربيعة، مدافع الأهلي، الشكر إلى زملائه فى الفريق على المجهود الرائع فى مباراة اتحاد جدة الماضية بكأس العالم للأندية، مؤكدا أنها صفحة وأغلقت وتركيزنا فى المباراة المقبلة أمام فلومينينسي البرازيلي غدا، وهذه ليست المرة الأولى أن يصل الأهلي إلى هذا المستوى".

وقال ربيعة، فى تصريحات للصفحة الرسمية للأهلي، "حظوظنا مع الفرق البرازيلية لم يكن أفضل شيء خاصة فى النسخة الماضية، ولكن نحاول تقديم كل ما لدينا ودراسة الخصم بشكل جيد واللعب بشكل مناسب يليق باللاعبين والنادي الأهلي".

وأضاف مدافع الأهلى، "الرغبة موجودة فى الصعود للنهائي لأن هذه النسخة الأخيرة من النظام الحالي لكأس العالم للأندية بمشاركة فرق أقل، والقادمة ستكون فى أمريكا بعدد أكبر من الفرق، ولدينا الرغبة والحماس في تحقيق مركز أفضل من المركز الثالث لإسعاد جماهيرنا".

وشدد ربيعة، "أوجه الشكر لجماهيرنا فى مباراة اتحاد جدة كانوا داعمين بشكل كبير ويزحفون وراءنا فى أى بلد، ونحاول بذل أقصى مجهود لإسعادهم وإسعاد أنفسنا".

وتابع، "من حق اللاعبين الاحتفال وإخراج ما بداخلهم من فرحة، ولكن الفرحة انتهت، ولدينا مباراة مهمة والفرحة انتهت وتركيزنا على مباراة الغد".