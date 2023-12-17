شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر: لن ندخر نقطة عرق أمام فلومينينسى.. وسنلعب بنفس روح لقاء الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، أن مباراة فريقه أمام فلومينينسي البرازيلي غدا في نصف نهائي كأس العالم ستكون صعبة، مؤكدا أن حضور الجمهور سيكون دفعة معنوية ولن ندخر نقطة عرق من أجل تحقيق الصعود إلى النهائي.

وأضاف طاهر، فى تصريحات للصفحة الرسمية للأهلي، "سنلعب بنفس الروح والأداء الذي كنا عليه فى مباراة اتحاد جدة الماضية، من أجل إسعاد الجماهير الحمراء بالصعود للنهائي".

وأوضح أن "المباراة ستكون 11 لاعباً ضد 11 لاعباً، والفريق البرازيلي لديهم لاعبون أصحاب خبرة وهم يعرفوننا جيدا، ولكن الفريق الذي سيبذل مجهودا أكبر من سيفوز بالمباراة".