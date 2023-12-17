شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لإعلان التعاون المشترك بين بيراميدز ومجلس أبوظبى الرياضي لرعاية ماراثون زايد الخيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا فى السادسة والنصف مساء غد الاثنين، لإعلان توقيع مذكرة التعاون المشترك بين نادي بيراميدز ومجلس أبوظبى الرياضي لرعاية ماراثون زايد الخيرى. وتقام النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري يوم 30 ديسمبر الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة. ويحضر المؤتمر الصحفي الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي سعادة عارف العواني والمهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز.

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