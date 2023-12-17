شكرا لقرائتكم خبر عن استمرارًا للإصابات.. بيراميدز يفتقد جهود رمضان صبحي فى مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود رمضان صبحي فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقي فى إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام عقب مران الأمس باستاد الدفاع الجوي استعدادا للقاء صن داونز.

وشدد طبيب بيراميدز على أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت معاناته من التهابات فى وتر العضلة الخلفية، وحاجته لوقت للعلاج والتأهيل قبل العودة والمشاركة في المباريات، وبالتالي يغيب مبدئياً عن لقاء صن داونز مع استمرار تأهيله للارتباطات الأخرى.

ويستعد بيراميدز لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الدكتور مصطفى المنيري أكد أن أحمد الشناوي حارس المرمي تعرض لإصابة في الضلوع خلال التدريب الذي جرى بالأمس باستاد الدفاع الجوي، في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الطبيب أن الحارس خضع لأشعة على الفور في إحدى المستشفيات والتي أكدت إصابة الشناوي بكسر في الضلع الأيسر، وبالتالي حاجته للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.