شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صلاح: انضمام على وزين وخالد والدرع لتدريبات منتخب اليد 22 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، عن تواجد رباعى الفراعنة المحترف "يحيى خالد ويحيى الدرع وعلى زين ومحمد على" فى تدريبات المنتخب 22 ديسمبر الجارى، استعدادا لأمم أفريقيا، مؤكدا وصول بعضهم إلى القاهرة اليوم.

وقال صلاح فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن باقى المحترفين سينضمون يوم 27 من نفس الشهر قبل السفر للمعسكر الخارجى استعدادا لأمم أفريقيا بمصر.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وفي حال فوز مصر في الدور ربع النهائي وفي الجانب الآخر حقق منتخب تونس الفوز، سيلاقي منتخب مصر منتخب تونس في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا