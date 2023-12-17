بمشاركة 32 ناديا.. فيفا يعتمد رسمياً انضمام الأهلي لمونديال الأندية 2025

الشارقة - اميمة ياسر - اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مستوى الأندية مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية 2025، بمشاركة 32 فريقًا بصفته بطل نسختي دوري أبطال أفريقيا 2021،2022.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للعبة عن قائمة الأندية التي ضمنت تأهلها مباشرة الى بطولة كأس العالم للأندية وضمت الوداد المغربي من أفريقيا حتى الآن، الهلال السعودي، وأوراوا الياباني عن آسيا، ريال مدريد، وتشيلسي، ومانشستر سيتي عن أوروبا.

وبناءً على مبادئ الوصول المعتمدة ونتائج مسابقات الأندية القارية المعنية، من المقرر بالفعل أن تشارك الأندية التالية:

أفريقيا – 4 فرق

عبر مسار الأبطال (دوري أبطال أفريقيا) – 3 فرق

2020/21 و2022-23: الأهلي (مصر)

2021/22: الوداد (المغرب)

2023/24: سيتم تحديده لاحقًا

عبر مسار التصنيف – فريق واحد

سيتم تحديده لاحقًا

آسيا – 4 فرق

عبر مسار الأبطال (دوري أبطال آسيا) – 3 فرق

2021: الهلال (المملكة العربية السعودية)

2022: أوراوا ريد دايموندز (اليابان)

2023/24: سيتم تحديده لاحقًا

عبر مسار التصنيف – فريق واحد

سيتم تحديده لاحقًا

أوروبا – 12 فريقًا

عبر مسار الأبطال (دوري أبطال أوروبا) – 4 فرق

2020/21: نادي تشيلسي (الإنجليزية)

2021/22: نادي ريال مدريد لكرة القدم (إسبانيا)

2022/23: مانشستر سيتي (إنجلترا)

2023/24: سيتم تحديده لاحقًا

عبر مسار التصنيف – 8 فرق

نادي بايرن ميونخ (ألمانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

نادي إنتر ميلان (إيطاليا)

نادي بورتو (البرتغال)

إس إل بنفيكا (البرتغال)

10. سيتم تحديده لاحقًا

11. سيتم تحديده لاحقًا

12. سيتم تحديده لاحقًا

الشمال & أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي – 4 فرق

عبر مسار الأبطال (كأس أبطال الكونكاكاف)

2021: إف مونتيري (المكسيك)

2022: نادي سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)

2023: نادي ليون (المكسيك)

2024: سيتم تحديده لاحقًا

أوقيانوسيا – فريق واحد

عبر مسار الترتيب

نادي أوكلاند سيتي (نيوزلاندا)