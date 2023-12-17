باسكال: الأهلي يحتاج لمفاجأة أمام فلومينينسي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف باسكال تسوبوربولر، حارس المرمى السويسري السابق وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي "فيفا"، عن احتياج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمفاجأة أمام نظيره فلومينينسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي لُعبت الجمعة الماضي.

وتحدث باسكال في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث قال: "بالتأكيد حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي يمتلك شخصية هائلة ورائعة، حيث يبلغ من العمر 34 عامًا، لكنه يحقق نجاحًا كبيرًا مع الأهلي والمنتخب المصري".

وتابع: "الشناوي بالنسبة لي يعد مفتاح الأهلي دائمًا، وتصديه في الـ10 دقائق الأولى أمام الاتحاد كان سببًا في الفوز، كذلك ركلة الجزاء أمام كريم بنزيما".

وأضاف حارس المرمى السويسري: "كرة القدم الحديثة لابد للفريق من حارس مميز، وهذا يمتلكه الأهلي، ولا يمكن لأحد أن يفوز بأي لقب إلا إذا كان لديه حارس مرمى مثل محمد الشناوي".

وأوضح أن جماهير الأهلي دائمًا ما يكونوا خلف الفريق في كل مكان، مما يمنح اللاعبين القوة لتقديم أفضل ما لديهم.

بينم كشف عن توقعاته لمواجهة الأهلي وفلومينينسي، فقال: "الفريق المصري نجح في تحقيق الفوز على اتحاد جدة، لكن هل سينجح في تحقيق الأمر ذاته أمام فلومينينسي.

وأتم باسكال تصريحاته: "الأهلي يريد مفاجأة أمام البطل البرازيلي، لكن في المقابل أوراوا ريدز يحتاج لمواجهة كبير للغاية في مواجهة مانشستر سيتي، وذلك لأن السيتي الأقرب لعبور النهائي، ولكن يمكن أن يحدث أي شيء في كرة القدم".