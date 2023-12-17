اخبار الرياضه

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام فياريال بالليجا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق   تشكيل الملكي لمباراة فياريال والتي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة السابعة عشر من ، "الليجا"، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".
 


وتبدأ المباراة بين ريال مدريد وفياريال بعد قليل في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.
 

جاء تشكيل ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني


في حراسة المرمى: لونين.
في خط الدفاع: فاسكيز - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا – فيرلاند ميندي.
في خط الوسط: توني كروس - فيدي فالفيردي – جود بيلينجهام – لوكا مودريتش.
في خط الهجوم: براهيم دياز – رودريجو جوس. 
 

موقف ريال مدريد وفياريال في جدول ترتيب الدوري الإسباني:


يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك في رصيده 39 نقطة خلف جيرونا المتصدر بـ41 نقطة، فيما يحتل فياريال المركز الرابع عشر ويملك في جعبته 16 نقطة.
 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا