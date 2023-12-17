سلة سبورتنج تكتسح بطل الكاميرون وتتأهل لنصف نهائى البطولة الأفريقية للسيدات

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادى سبورتنج إلى الدور قبل النهائي لبطولة إفريقيا التى يستضيفها النادى السكندرى على ملعب الصالة المغطاة بعد الفوز على فريق أوفردوس الكاميرونى بنتيجة 105/55 ، وبفارق 50 نقطة عن المنافس ، جاءت نتيجة الفترة الأولى 28-15 والفترة الثانية 61 - 30 ، والفترة الثالثة 86 - 41 فى منافسات دور الثمانية، ليتقدم سبورتنج خطوة مهمه نحو الاحتفاظ باللقب الإفريقى الذى أحرزه فى موزمبيق شهر ديسمبر من العام الماضى.

سيطرت لاعبات سبورتنج على مجريات المباراة خاصة فى الفترة الثانية والتى أحرز فيها 33 نقطة فى سلة الفريق المنافس وكان ظهور نجمات الفريق هاجر محمد ، وريم موسى ، وديستنة بيتس وأسرار ماجد ، ونورهان فؤاد، وياسينى ديوب، وسييؤا ديلارد، وفاتو ديانى بحالة فنية وبدنية قوية ، مكنت سبورتنج من حسم اللقاء بفارق كبير ، والتأهل للدور قبل النهائي ، وحرص الجهاز الفنى بقيادة محمد محروس على منح بعض اللاعبات المتميزات بالفريق راحة خلال فترات اللقاء ، بعد المجهود الكبير الذى بذلته اللاعبات فى مباريات الدور الأول.

قال شهاب قاسم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وعضو مجلس إدارة النادى إن نادى سبورتنج نجح فى فترة قليلة فى تنظيم البطولة بعد إعتذار الأهلى عن استضافة البطولة بأقل من أسبوعين من إنطلاقها ، وفور أسناد الاتحاد الأفريقى تنظيم البطولة إلى نادى سبورتنج ، تم تجديد الصالة التى أقيمت عليها المباريات ، وتشكيل اللجان المختلفة الخاصة بالبطولة ، من لجنة الإقامة والإعاشة للفرق المشاركة ، والاستقبال ، والنقل ،

مشيرا إلى أن الهدف من تنظيم البطولة هو وضع سبورتنج على خريطة تنظيم البطولات العالمية والدولية والإفريقية خاصة أن سبورتنج يشارك فى 27 لعبة فى الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية ، ولايوجد نادى فى مصر يشارك فى هذا العدد من الألعاب سوى نادى الشمس.

أضاف المهندس شهاب قاسم إلى أن فريق سبورتنج الحالى فى حالة فنية أفضل مما كان عليها فى الدورة السابقة التى يحمل لقبها ديسمبر الماضى فى موزمبيق ، بعد أن استفاد النادى من قرار الاتحاد الإفريقى بالتعاقد مع 4 لاعبات بواقع 2 من إفريقيا ومثلهما من الدول الأخرى.

وأسفرت مباريات اليوم عن، فوز c.n.s.s الكونغولى على الفريق البنينى ASPAC بنتيجة 70-46 فى مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر والتى حسمها الفريق الكونغولى بفارق 24 نقطة.

كما فاز فريق REG الرواندى القوى على نظيره الكاميرونى UDO بنتيجة 85-54 فى أولى مباريات دور الثمانية، ليصبح الفريق الرواندى أول المتأهلين للدور قبل النهائي.



ونجح فريق KPA الكيني في تحقيق الفوز على مواطنه فريق Equity Bank بنتيجة 81 - 66 وجاءت نتائج الفترات ،الأولى 14 / 7 KPA ، والثانية 44 / 23 KPA ، والثالثة 51 / 61 KPA ، والرابعه 81 / 66 KPA

وبذلك يتأهل إلى الدور قبل النهائى كل من KPA وسبورتنج ، REG ، ويقام بعد قليل اخر مواجهات دور الثمانية ، والفائز يلتقى مع سبورتنج فى قبل النهائى غد ، فى حين يلعب فريق KPA مع فريق REG الرواندي فى نفس الدور .