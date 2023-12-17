الخطيب يجتمع مع لاعبي الأهلي ويحفزهم قبل موقعة فلومينينسي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حرص على الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين قبل بداية مران اليوم، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وتحدث رئيس النادي مع الجهاز الفني واللاعبين على ضرورة بذل قصارى جهدهم، من أجل تحقيق الانتصار والصعود لنهائي بطولة كأس العالم للأندية، وإسعاد جماهير الأهلي.

وشدد الكابتن محمود الخطيب على ضرورة التحلي بالثقة، واللعب بهدوء والتركيز التام خلال المباراة.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي غدًا، والمقرر إقامتها في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية»، على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة.