تكريم بعثة مصر المشاركة في بطولة أفريقيا للطائرة بليبيا

ياسر رشاد - القاهرة - بحضور بشرى حجيج..

نظمت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة حفل تكريم للوفود المشاركة في البطولة التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

وشهد حفل التكريم حضور السيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقي التي تبادلت الدروع والهدايا مع كل الوفود المشاركة وعلى رأسها الخليج 365 المصري.

وتأهل الفراعنة لدور نصف النهائي متصدرًا ليواجه الكاميرون صاحب المركز الرابع، غدًا الإثنين، وفي نصف النهائي الآخر يلتقي منتخب تونس مع منتخب ليبيا، فيما ودع منتخب المغرب البطولة بعدما تذيل ترتيب الدور التمهيدي.

وحقق الفراعنة العلامة الكاملة في الدور التمهيدي حيث تمكن من الفوز على جميع المنتخبات بداية من تونس، ثم الكاميرون و المغرب وأخيرًا ليبيا بنفس النتيجة 3/0.

ويشارك في البطولة كلًا من مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث.

ويتأهل من البطولة أصحاب المراكز الأول و الثاني والثالث مباشرة إلى بطولة العالم 2024.

وتضم بعثة مصر كلًا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلًا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.



من جانبه أعرب الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة في ليبيا عن سعادته للحالة الفنية والبدنية التى يتمتع بها افراد البعثة مؤكداً أن

جميع اللاعبين تعهدوا على مواصلة الانتصارات وتخطي عقبة الغد والوصول للمباراة النهائية.

ووجه دكتور يوسف حسن الشكر لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر على دعمهم المستمر للبعثة في ليبيا وتواصل المجلس الدائما بالجهاز الفني واللاعبين للاطمئنان على حالة المنتخب قبل موقعة الغد الهامة في مسيرة الفراعنة نحو التتويج باللقب والتأهل لكأس العالم المقبلة.