شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر فى جدة يدعم الأهلي فى المران قبل مواجهة فلومينينسي غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص القنصل العام المصري في جدة أحمد عبد المجيد على مساندة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى مرانه الختامي قبل مباراة فلومينينسي البرازيلي غدًا الإثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وحرص القنصل المصري في جدة على حضور المران الختامي للأهلي الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي.

ويواجه الأهلي فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية غداً فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية» باستاد الجوهرة بمدينة جدة.

وتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن موقف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بعد طرده فى مباراة فريقه الماضية أمام اتحاد جدة بكأس العالم للأندية، مؤكدا أن مستقبل موديست انتهى فى كأس العالم للأندية، ولكن لم ينته مع الأهلي.

وعن حقيق إصابة محمود كهربا، قال كولر خلال المؤتمر الصحفي، "كهربا ليس مصابا وكل ما يقال عن تعرضه للإصابة شائعات، مشيرا إلى أن ضيق الوقت أزمة علينا التعامل معها".

وأوضح مدرب الأهلى أن ارتفاع معدل أعمار فريق فلومينينسي ليس عيباً، بل هى ميزة لما يمتلكه هؤلاء اللاعبون من خبرات، مشدداً على أن فريقه يحترم الفريق البرازيلي ونستهدف بالتأكيد تحقيق أفضل نتيجة ممكنة فى النسخة الأخيرة من المونديال بشكله الحالى، ولكن علينا التركيز على مباراة الغد.

وأضاف كولر، "الثلاثي الحاصل على إنذارات عليه أن يكون حذراً، ولكن ليس بطريقة مبالغ فيها، للحفاظ على استمرارهم فى البطولة".