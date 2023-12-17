شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد فى الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري بقاعة مؤتمرات استاد السلام. ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في السادسة مساء الأربعاء المقبل 20 ديسمبر، باستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وجاءت الترتيبات الإعلامية ليوم الثلاثاء 19 ديسمبر كالتالي: الساعة الخامسة مساءً المؤتمر الصحفي لفريق مودرن فيوتشر - بقاعة المؤتمرات بستاد السلام الساعة الخامسة والنصف المؤتمر الصحفي لفريق اتحاد العاصمة الجزائري - بقاعة المؤتمرات باستاد السلام الساعة السادسة مساءً تدريب فريق اتحاد العاصمة على ملعب استاد السلام "متاح التصوير ١٥ دقيقة" الساعة السابعة مساءً تدريب فريق مودرن فيوتشر على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة "متاح التصوير 15 دقيقة". وفاز فريق مودرن فيوتشر في أول جولتين بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية على سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي، فيما خسر في الجولة الثالثة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالجزائر.

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