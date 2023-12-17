شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع لاعبى الأهلى خطة مباراة فلومينينسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبي الأهلي، قبل انطلاق المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الأحد على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وحرص كولر على الحديث مع لاعبي الأهلي على الخطة التي ينوي الاعتماد عليها في مواجهة فلومينينسي البرازيلي غدًا الإثنين، وكذلك أسلوب اللعب الذي سيعتمد عليه في تلك المواجهة المهمة والصعبة بمونديال الأندية.

ويختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم، لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، التي تقام في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

وتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن موقف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بعد طرده فى مباراة فريقه الماضية أمام اتحاد جدة بكأس العالم للأندية، مؤكدا أن مستقبل موديست انتهى فى كأس العالم للأندية، ولكن لم ينته مع الأهلي.

وعن حقيقة إصابة محمود كهربا، قال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "كهربا ليس مصابا وكل ما يقال عن تعرضه للإصابة شائعات"، مشيرا إلى أن "ضيق الوقت أزمة علينا التعامل معها".

وأضاف مدرب الأهلى، أن ارتفاع معدل أعمار فريق فلومينينسي ليس عيباً، بل هى ميزة لما يمتلكه هؤلاء اللاعبون من خبرات، وأن الأهلى يحترم الفريق البرازيلي، ونستهدف بالتأكيد تحقيق أفضل نتيجة ممكنة فى النسخة الأخيرة من المونديال بشكله الحالى، ولكن علينا التركيز على مباراة الغد.

واختتم كولر تصريحاته قائلا: "الثلاثي الحاصل على إنذارات عليه أن يكون حذراً، ولكن ليس بطريقة مبالغ فيها، للحفاظ على استمرارهم فى البطولة".