شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب دورى المحترفين قبل انطلاق الجولة الـ13 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات الجولة الثالثة عشرة لدورى المحترفين غدا الإثنين بإقامة ثلاث مباريات غاية في القوة والندية، حيث يستضيف القناة على ملعبه نظيره لافيينا، في لقاء يصعب التكهن بنتيجته، في ظل قوة الفريقين ورغبتهما في تحقيق نقاط المباراة.

وفي الوقت نفسه يستضيف جمهورية شبين نظيره النصر للتعدين، كما يواجه بترول أسيوط على ملعبه فريق أبو قير للأسمدة في مواجهة قوية أيضا.

إليكم ترتيب جدول الدورى قبل انطلاق الجولة الـ13:

بتروجت 26 نقطة

حرس الحدود 24 نقطة

لافيينا 22 نقطة

غزل المحلة 22 نقطة

وادى دجلة 21 نقطة

السكة الحديد 19 نقطة

بترول أسيوط 19 نقطة

راية 18 نقطة

القناة 17 نقطة

أبو قير 16 نقطة

طنطا 16 نقطة

بروكسى 16 نقطة

دكرنس 15 نقطة

وى 14 نقطة

أسوان 14 نقطة

مكادى 12 نقطة

مصر المقاصة 9 نقاط

النجوم 9 نقاط

جمهورية شبين 7 نقاط

النصر للتعدين 4 نقاط