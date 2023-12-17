شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يصعد لنصف نهائى البطولة الأفريقية لسيدات كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت لاعبات سبورتنج في الظهور بأداء باهر خلال مباريات بطولة أفريقيا والتي يستضيفها النادي على صالته المغطاة، حيث نجح الفريق في تحقيق فوز كبير على فريق overdose الكاميروني بنتيجة 105-55، في إطار مباريات دور الـ8 لبطولة أفريقيا، وظهر الفريق بمستوى متميز خلال المباراة ونجح في فرض سيطرته بالكامل على مجريات المباراة، كما نجح الكابتن محمد محروس المدير الفني، في فرض أسلوب لعبه على المباراة.

ونجح الفريق في خلال الفترتين الأولى والثانية أن يحبط الفريق الكاميروني تماما، وينهي الربع الثاني متفوقا بفارق 31 نقطة كاملة، واستمر الفريق خلال الربع الثالث والرابع في توسيع الفارق لتنتهي المباراة بفارق 50 نقطة.

وجاءت فترات اللقاء على النحو التالي:

الفترة الأولى: 28-15

الفترة الثانية: 61-30

الفترة الثالثة: 86-41

الفترة الرابعة: 105-55

وبذلك يتأهل الفريق إلى مباراة النصف النهائى منتظر الفائز من مباراة intrclub الأنجولى وcustmos النيجيرى التى سوف تقام الساعة الثامنة والنصف مساء.