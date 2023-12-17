شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يمنح لاعبى الاتحاد السكندرى راحة سلبية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري على منح لاعبيه راحة سلبية بعد غد الثلاثاء، عقب الانتهاء من خوض مباراتهم الودية أمام صيد المحلة غدا الإثنين، ضمن التجارب الودية التي يخوضها زعيم الدوري تحضيرا لمباريات الدوري المصري.

ويخوض فريق الاتحاد السكندري مواجهة ودية أمام فريق صيد المحلة يوم الإثنين المقبل على ملعب النادي، ضمن تحضيراته لخوض مباراته ضد فاركو يوم 26 ديسمبر الجاري في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

وحرص طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري خوض مباراة ودية من أجل تجهيز لاعبيه بدنيا، والحفاظ على حساسية المباريات وعدم تأثرها بسبب الابتعاد عن المباريات بسبب تأجيل مباراتيه أمام الزمالك والأهلي في مسابقة الدوري.

ويواصل فريق الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية على ملعب النادي ضمن التحضير لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.