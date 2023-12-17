شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلى يتوجن ببطولة منطقة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز ‏على فريق الجزيرة، بنتيجة 70-35، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.‏

وقدم «سيدات سلة الأهلي» عرضًا قويًّا أمام الجزيرة، تفوق فريق الجزيرة في الفترة الأولى بنتيجة 16-13، ثم ‏أنهى الأهلي الفترة الثانية بنتيجة 31-27، وواصل الأهلي تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 49-33، ‏ثم واصلت اللاعبات الأداء المميز لينجح الفريق في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 70-35، ويحصل على اللقب الثاني هذا الموسم. ‏

وعقب نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني ولاعبات «سيدات سلة الأهلي» كأس البطولة وميداليات ‏المركز الأول، في البطولة الأولى هذا الموسم.‏

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الشمس بنتيجة 83-45، في نصف النهائي.

من جانبه، أعرب طارق خيري، المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات بالنادي، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد داخل صالة المركز الأولمبي التي انتهت بنتيجة 70-35.

وأضاف خيري أن اللاعبات نجحن في تقديم مباراة جيدة في ظل المنافسات القوية هذا الموسم، ورغبة الجميع في الفوز وتحقيق البطولات، وبعد إصرار كبير من لاعبات الأهلي على حصد اللقب، مؤكدًا أن الفوز باللقب جاء لإسعاد الجماهير.

وأشار المدير الفني لسيدات سلة الأهلي إلى أن شخصية الفريق ظهرت بشدة خلال المباراة، في ظل الغيابات والإصابات خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الأهلي يستحق اللقب بعدما قدم الفريق أداءً متميزًا، ونجح في مواصلة عروضه القوية في البطولة حتى المباراة النهائية.

واختتم حديثه مؤكدًا أن الجميع سيبذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم لحصد جميع البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم، وكذلك أعضاء الجهاز الفني الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا مع الفريق لإسعاد الجماهير.