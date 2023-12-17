ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول أمام اليونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - تعثر ليفربول بالتعادل السلبي أمام نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وفقد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد التعادل أمام اليونايتد، في المباراة التي لم ترتقي للمستوي الفني المأمول لعشاق الفريقان، حيث سيطر الريدز على مجريات المباراة، لكنه لم ينجح في التسجيل.

في المقابل لجأ مانشستر يونايتد للاعتماد على الأسلوب الدفاعي، وذلك لعدم تلقي أهداف، حيث قرر المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر عدم المغامرة حتى لا يتعرض لخسارة جديدة بعد السقوط أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والخروج من البطولة.

فيما نجح اَرسنال في تحقيق الفوز على برايتون بهدفين نظيفين، ليستفيد من تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد وحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي