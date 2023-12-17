سيدات الأهلي يتوجن بلقب بطولة منطقة القاهرة للسلة

ياسر رشاد - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز ‏على فريق الجزيرة، بنتيجة 70-35، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.‏

وقدم «سيدات سلة الأهلي» عرضًا قويًّا أمام الجزيرة، تفوق فريق الجزيرة في الفترة الأولى بنتيجة 16-13، ثم ‏أنهى الأهلي الفترة الثانية بنتيجة 31-27، وواصل الأهلي تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 49-33، ‏ثم واصلت اللاعبات الأداء المميز لينجح الفريق في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 70-35، ويحصل على اللقب الثاني هذا الموسم. ‏

وعقب نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني ولاعبات «سيدات سلة الأهلي» كأس البطولة وميداليات ‏المركز الأول، في البطولة الأولى هذا الموسم.‏

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الشمس بنتيجة 83-45، في نصف النهائي.