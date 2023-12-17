سيدات الأهلي يتوجن بلقب بطولة منطقة القاهرة للسلة

ياسر رشاد - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز على فريق الجزيرة، بنتيجة 70-35، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.
وقدم «سيدات سلة الأهلي» عرضًا قويًّا أمام الجزيرة، تفوق فريق الجزيرة في الفترة الأولى بنتيجة 16-13، ثم أنهى الأهلي الفترة الثانية بنتيجة 31-27، وواصل الأهلي تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 49-33، ثم واصلت اللاعبات الأداء المميز لينجح الفريق في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 70-35، ويحصل على اللقب الثاني هذا الموسم.
وعقب نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني ولاعبات «سيدات سلة الأهلي» كأس البطولة وميداليات المركز الأول، في البطولة الأولى هذا الموسم.
وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الشمس بنتيجة 83-45، في نصف النهائي.