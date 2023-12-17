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رفع حالة التأهب القصوى فى اتحاد الجمباز قبل تنظيم كأس العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - بمشاركة 72 دولة..

رفع الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين حالة التاهب القصوي قبل تنظيم بطولة  كأس العالم للجمباز  والتى تعد إحدى سلسلة بطولات  كاس العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024 ،
وتستضيف مصرّ بطولة كأس العالم للجمباز خلال  الفترة من 15 حتي 19 فبراير 2024  علي مجمع صالات إستاد القاهرة الدولي  بمشاركة 72 دولة  يمثلهم جميع ابطال العالم وهو اعلي مشاركة للدول فى بطولات كأس العالم
وكان  الاتحاد الدولى للجمباز قد منح  مصر  فى وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية  2022 و2023 و2024  مع قطر والمانيا 
فى مواعيد ثابتة لما تتمتع به مصر من بنية رياضية وتحتية من منشآت وصالات رياضية وفنادق علي أعلي مستوي وفق المعاير الدولية

ومن جانبه حرص الدكتور  ايهاب آمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي علي متابعة كافة كافة التفاصيل الخاصة بتنظيم البطولة مع مجلس الإدارة واللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لتحديد الاختصاصات خلال الفترة المقبلة 
وأعرب أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

وأضاف أمين أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.

وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة  برئاسة الدكتور اشرف صبحي بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية على جميع فروع الجمباز.

وأثني الدكتور إيهاب أمين  على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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