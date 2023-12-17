طارق خيري: الإصرار سر تتويج الاهلي بلقب منطقة القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - عبر طارق خيري، المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد داخل صالة المركز الأولمبي التي انتهت بنتيجة 70-35.

وأضاف خيري أن اللاعبات نجحن في تقديم مباراة جيدة في ظل المنافسات القوية هذا الموسم، ورغبة الجميع في الفوز وتحقيق البطولات، وبعد إصرار كبير من لاعبات الأهلي على حصد اللقب، مؤكدًا أن الفوز باللقب جاء لإسعاد الجماهير.

وأشار المدير الفني لسيدات سلة الأهلي إلى أن شخصية الفريق ظهرت بشدة خلال المباراة، في ظل الغيابات والإصابات خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الأهلي يستحق اللقب بعدما قدم الفريق أداءً متميزًا، ونجح في مواصلة عروضه القوية في البطولة حتى المباراة النهائية.

واختتم حديثه مؤكدًا أن الجميع سيبذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم لحصد جميع البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم، وكذلك أعضاء الجهاز الفني الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا مع الفريق لإسعاد الجماهير.

