وزير الرياضة يهنئ منتخب للخماسي الحديث بنتائج بطولة فرنسا الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للخماسي الحديث ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، بعد النتائج المُميزة في بطولة فرنسا الدولية المفتوحة.



حيث سيطرت مصر على منصات التتويج ببطولة فرنسا بثلاث ميداليات؛ مهند شعبان: ذهبية فردي الرجال، أحمد الجندي: فضية فردي الرجال، أميرة قنديل : برونزية فردي السيدات



أكد الدكتور أشرف صبحي أهمية هذه البطولة كونها بداية وانطلاقة المنافسات الدولية لموسم ٢٠٢٤ الأهم والحاسم في مشوار ابطال الخماسي الحديث، قبل المشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية الصيفية باريس ٢٠٢٤.



وأوضح الوزير أن الرياضة المصرية خاصة على مستوى المنتخبات قد حققت وتحقق العديد من الإنجازات والنتائج الجيدة والمميزة، وذلك دليل على تحقيق الرياضة المصرية طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفى العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذى توفره القيادة السياسية لجميع الفرق والمنتخبات القومية.

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