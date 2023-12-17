يقدم لكم موقع “كورة 365” موعد مباراة ليفربول القادمة بعد التعادل الذي حققه الفريق مع مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي.

واستضاف فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث فرط ليفربول في فرصة اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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ورفع ليفربول رصيده إلى 38 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن آرسنال المتصدر.

موعد مباراة ليفربول القادمة بعد التعادل مع مانشستر يونايتد

ويلعب ليفربول في مباراته القادمة ضد وست هام يونايتد، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحتضن ملعب أنفيلد، مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وستقام مباراة ليفربول ضد وست هام، يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.