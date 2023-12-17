تحذير جديد من فيفا لـ الاهلي قبل مباراة فلومينينسي في كأس العالم للأندية

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تحذيرا جديدًا للنادي الاهلي قبل مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي، في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان فيفا قد حذر بعثة النادي الاهلي بالمملكة العربية السعودية، من توقيع عقوبات في حالة ارتداء الفريق قميص يحمل رقم 72 خلال عمليات الإحماء.

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وأوضح فيفا، أن ارتداء لاعبو الاهلي لقميص رقم 72 في المباراة الماضية أمام اتحاد جدة يخاالف لوائحه التي تمنع أي شعارات دينية أو سياسية أو شخصية لأي سبب من الأسباب.

وحذر فيفا مجددًا الإعلاميين بالاهلي من تسجيل مقاطع فيديو من الملعب خصيصًا لتطبيق سناب شات، حيث منع تصوير أي أحداث متعلقة بالمباراة.

وشدد فيفا على أنه تم منع نشر ملخصات المباريات وكذلك نشر المباريات، وفي حالة المخالفة ستكون هناك عقوبات صارمة ضد النادي الاهلي وكل من يخالف ذلك.